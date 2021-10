Cérences. Deux blessés graves dans une collision à Cérences

Les secours évoquent une collision frontale entre la voiture et la moto sur cette départementale 13. Trois personnes ont été blessées dans l'accident.

L'hélicoptère du SMUR de l'Orne a été mobilisé ainsi que de nombreux véhicules de pompiers et du SMUR pour venir en aide à ces trois victimes. 2 d'entre elles sont grièvement blessées et la 3ème plus légèrement.

