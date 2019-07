Micro-Folie : nouveau lieu de culture à Saint-Étienne-du-Rouvray

Samedi 6 juillet à 11 h a été inaugurée la Micro-Folie de Saint Étienne-du-Rouvray (Seine Maritime) par Joachim Moyse, maire de la ville.

Inspiré des folies du parc de la Villette conçues par l'architecte Bernard Tschumi, le projet novateur Micro-Folie est porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette, avec le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, le festival d'Avignon, l'Institut du Monde Arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l'Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais, Universcience et d'autres opérateurs nationaux.

Réunissant plusieurs centaines de chefs-d'œuvre de nombreuses institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d'art virtuelle est une offre culturelle unique. En visite libre ou en mode conférencier, le musée numérique est particulièrement adapté au service de parcours d'éducation artistique et culturelle. Chaque parcours est accompagné d'actions de médiation.

"Ce sont des pavillons d'ambassade culturelle", a précisé le maire, "de petits jalons de culture pour tous, facilement accessibles et gratuits. L'accès libre à plus de 1000 œuvres culturelles nous permet de participer à l'émancipation de nos concitoyens et j'espère que ce pavillon d'art, non réservé a une élite, mais ouvert à tous, permettra à chacun de trouver beaucoup de plaisir.".

Les trésors de la Nation pour tous

Le public a accès à la projection sur grand écran d'un film qui met en scène les chefs-d'œuvre des institutions culturelles, croisant les arts, les époques, les techniques, les civilisations, les disciplines, les sciences et le spectacle vivant. Plusieurs films sont disponibles au sein du Musée numérique. Équipé d'une tablette, le visiteur peut sélectionner tour à tour chaque œuvre projetée, afin d'approfondir ses connaissances et de découvrir les détails de l'œuvre.

Frédéric Mazelly directeur de la programmation culturelle de la Villette a bien précisé les trois objectifs : "Rendre accessible a tous les trésors de la nation, animer les réseaux entre les territoires par des échanges de nouvelles collections régionales et faire émerger des artistes et permettre une meilleure diffusion grâce au Fablab.".

• Lire aussi. Parfums d'enfance : photographies et madeleine de Proust

• Lire aussi. Fluctuart, le premier musée flottant consacré au street art, aménagé à Rouen





Le Fablab sera ouvert les mercredis de juillet de 14 à 16 h après inscription au secrétariat du centre socioculturel, espace Georges-Déziré de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le musée numérique est ouvert tous les mardis et jeudis de 10 à 12h et de 14 à 17 h.