Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ce week-end

C'est la 15e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ce samedi 16 et dimanche 17 juin. Dans toute la région des lieux le plus souvent inaccessibles ouvrent leurs portes au grand public.

Venez découvrir ces moulins, qui sont parfois encore en activité. Découvrez aussi d'autres lieux ouverts au public. Le thème 2012 de cette édition : terroirs ! Pour partager un moment festif grâce aux 1.500 animations qui seront organisées dans chaque région de France les 16 et 17 juin 2012, et prendre conscience de l’importance de ce patrimoine qui mérite bien d’être sauvegardé et valorisé.

Plus d'infos sur www.journeedupatrimoinedepays.com.

Découvrez le programme des 51 manifestations organisées dans la région en téléchargement à la fin de cet article, ainsi que tous les moulins participants.