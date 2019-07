Rouen vue du petit train !

Après une trentaine d'années d'exploitation du précédent petit train, VTNI inaugure pour 2019 un petit train 100 % écologique, pour visiter Rouen en toute tranquillité et sans se fatiguer. Idéal pour les séniors mais aussi pour des balades familiales, le circuit du petit train offre un aperçu de la richesse culturelle de notre ville et nous permet d'observer sous un nouvel angle les monuments Rouennais !

Un petit train à la pointe de la technologie

C'est unique en Normandie et peu de villes françaises ont déjà ce privilège : le nouveau petit train de Rouen est entièrement électrique. Pour Sylvain Diran, directeur VTNI à Rouen, c'est un vrai atout, car il n'engendre aucune pollution : "ni gazeuse, ni sonore", souligne-t-il. Avec une autonomie de 10 heures, le petit train peut tourner toute la journée sans avoir besoin d'être rechargé. "C'est du sur-mesure", ajoute Sylvain. L'entreprise PRAT, située à proximité de Valence, a été mandatée pour concevoir ce petit train de manière à pouvoir le rendre accessible aux fauteuils roulants : "C'était une clause essentielle du cahier des charges. Une rampe et des cloisons escamotables en facilitent l'accès.".

Un grand tour pour un petit train

"Défini en accord avec la municipalité, le circuit a été rallongé, afin d'offrir un meilleur aperçu de la richesse de notre ville.", souligne Sylvain. Le petit train emprunte les voies piétonnes, comme l'incontournable rue du Gros-Horloge, la pittoresque rue Eau-de-Robec, ancien quartier textile, ou encore la charmante rue Saint-Romain qui longe la cathédrale, mais circule également sur les grands axes de la ville comme la rue Jean-Lecanuet, la rue de la République ou la rue Jeanne-d'Arc. "Nous parcourons d'est en ouest et du nord au sud le centre-ville en allant même jusqu'à la place Saint-Marc ou se trouve le marché, de manière à véritablement plonger les passagers dans l'ambiance effervescente de la ville." Adaptant sa vitesse de 7 à 20 km/h le petit train laisse le temps à ses passagers de profiter pleinement du paysage.

Redécouvrir la ville

Grâce à son toit panoramique, ce petit train incite aussi à redécouvrir les détails architecturaux : cariatides des hôtels particuliers de la rue Jeanne-d'Arc, greniers-étentes de la rue Eau-de-Robec, dentelle de pierre des gâbles de l'église Saint Maclou ou encore point de vue intéressant sous l'arche du Gros-Horloge. "Les commentaires sont désormais accessibles en de nombreuses langues.", se réjouit Sylvain. Un système placé en face du passager permet de sélectionner sa langue : japonais, anglais, espagnol, néerlandais, allemand, italien et français. Les casques audios assurent un confort à l'auditeur et des balises GPS permettent de déclencher le commentaire au bon endroit au bon moment : "Ainsi, même si le petit train devait avoir à faire un détour pour cause de circulation ou de travaux, cela ne poserait aucun problème.". De plus, des écrans à bords viennent illustrer les commentaires : une manière originale de faire découvrir notre ville à nos proches ou de la redécouvrir soi-même !

• Lire aussi. Découvrez Caen autrement avec un greeter !

• Lire aussi. Armada 2019 : le best of des demandes farfelues à l'office de tourisme





Tous les jours jusqu'à fin octobre. Départs toutes les heures de 10h à 12h et de 14h à 17h place de la cathédrale. 5 à 8€. Tél. 02 32 18 25 25

A LIRE AUSSI.

Rouen : un nouveau petit train touristique 100 % électrique