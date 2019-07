Merveilleuses maisons : la promo du métier d'architecte à Rouen

Cette exposition de la Maison de l'architecture, consacrée à la maison individuelle, présente 38 projets réalisés en Normandie récemment. Anne Le Bellego, directrice de la maison de l'architecture, et Frédérique Mougeot chargée de mission nous en parlent :

Comment a été conçue cette exposition ?

Anne Le Bellego : "Cette exposition fait suite à un premier opus, mis en œuvre en 2012 sur les maisons d'architectes en Haute-Normandie. Cette fois, nous couvrons l'ensemble du territoire de la Normandie réunifiée, en présentant de nombreux projets originaux et récents : c'est-à-dire de moins de cinq ans. Le corpus a été actualisé et reflète les tendances du moment".

Frédérique Mougeot : "Nous avons contacté les architectes inscrits à l'ordre des architectes et nous avons mené un appel à projet. L'exposition rassemble l'ensemble des résultats de cet appel à projet, soit une trentaine d'architectes et 38 projets, puisque certains architectes ont souhaité mettre en avant plusieurs de leurs réalisations."

Quel est le but de l'exposition ?

FM : "Nous avons pris le parti de ne pas faire de choix, mais de présenter tous les projets qui nous ont été soumis. Cela permet de constater la diversité des projets, qui répondent à de nombreuses problématiques telle que les normes réglementaires, la situation du terrain, le budget du client, mais aussi des critères esthétiques."

ALB : "L'objectif est de montrer ce que l'architecte apporte à un projet et comment il s'adapte aux besoins, aux contextes et aux modes de vie. On pourra découvrir des extensions, des surélévations, des restructurations mises en œuvre en fonction de l'évolution d'une famille, mais aussi des transformations de bâti existant et de la réhabilitation d'ancien ou des créations ex-nihilo."

Comment s'organise l'exposition ?

ALB : "C'est une exposition conçue pour être itinérante que le public découvre actuellement. Elle se compose de panneaux didactiques. Les projets ne sont pas précisément localisés, pour garantir l'anonymat des propriétaires commanditaires, seule la commune est mentionnée. Chaque projet est argumenté par l'architecte, illustré de plans et de photos et complété par des détails techniques et parfois par des maquettes, ce qui permet d'intéresser différents types de public : que ce soit des professionnels, des curieux, des scolaires ou des familles !"

FM : "Cette exposition permet ainsi de mieux comprendre l'architecture contemporaine mais aussi d'y puiser des idées. La maison de l'architecture promeut les architectes normands en montrant toute cette diversité. On relève cependant des thèmes récurrents d'un projet à l'autre comme l'ossature bois ou encore les démarches environnementales, de plus en plus importantes."

Jusqu'au 27 juillet à la Maison de l'architecture à Rouen. Gratuit. man-leforum.fr