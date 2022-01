On découvre Renesmée (jouée par Mackenzie Foy), le clan amazonien, la nouvelle famille Cullen formée par Bella, Edward et Renesmée ainsi que quelques scènes particulièrement attendues (le bras de fer Bella vs Emmett)

Plein de belles choses pour les yeux des fans avec ces photos qui seront disponibles dans le magazine américain EW à partir du 22 juin.

Le film est attendu dans les salles pour le 14 Novembre 2012.