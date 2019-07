Flers agglo : nouvelle stratégie pour les commerces du centre-ville

"Il s'agit de favoriser au maximum le maintien des commerces de proximité afin de fixer la population dans les cœurs des villes et des bourgs." Les mots d'Yves Goasdoué, maire de la commune de Flers (Orne), résument rapidement la tendance actuelle des consommateurs. De plus en plus, les habitants quittent les centres-villes pour s'orienter vers les centres commerciaux, en périphérie, pour faire les boutiques.

Pour lutter contre cela, la CCI Ouest Normandie, en partenariat avec l'agglomération de Flers, met en place un Observatoire du commerce. Il permettra de cartographier et géolocaliser les différents commerces, leurs besoins ou encore leurs difficultés.

800 points commerciaux identifiés

Cela prendra effet sur une base de données de 800 points commerciaux sur l'agglomération flérienne répertoriés par la CCI dans la catégorie "commerce". Des questionnaires en ligne seront transmis de juillet à septembre aux 42 communes concernées, afin de connaître plus en détail leur situation.

Les villes de l'agglomération flérienne. - google maps

"Cela nous permettra d'objectiver leur activité, de quantifier les commerces, de savoir si leur chiffre d'affaires est en hausse ou en baisse, ainsi que d'identifier les domaines commerciaux manquants.", précise Natacha Lomoff-Hennegrave, chargée de développement économique et santé pour l'agglomération.

L'objectif : favoriser les commerces de proximité. Des enquêtes de terrain seront également réalisées par les conseillers Commerce et Études de la CCI Ouest Normandie. "Il y a beaucoup de commerces vacants à la Ferté-Macé par exemple. Cet outil va peaufiner nos données et nous permettre de répondre à la demande de porteurs de projets". Ils espèrent obtenir des réponses convaincantes d'ici la fin du mois de septembre.

