hors normandie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 14 juillet

Bélier

Vous saurez faire patienter et faire tourner les difficultés à votre avantage. Certaines révolutions mettent du temps à éclater et les reconstructions encore davantage.

Taureau

Relations fusionnelles avec un être qui vous ressemble : souriant, généreux, lumineux… le mouton à cinq pattes. Votre vie est un arc triomphant. Vous voyez bien qu'il ne faut jamais désespérer.

Gémeaux

Quand vous serez arrivé à destination vous ne devrez qu'à vous la réussite. Vous aurez constaté le manque de solidarité des jours ordinaires, d'où l'érosion de l'attrait envers vos contemporains.

Cancer

Pour obtenir la bonne réalisation de vos objectifs, vous saurez rallier en flattant toutes les vanités. Caressons aujourd'hui dans le sens du poil.

Lion

Ne vous faites pas trop d'illusions. Certaines courses sont perdues d'avance. Un grain de sable dans les transmissions remet, hélas tout en jeu.

Vierge

Vous aurez l'envie de clamer sur tous les toits " profitez de l'instant présent ". Il est vrai que tout peut s'arrêter sans prévenir. Vous, vous êtes bien vivant sans aucune restriction.

Balance

L'écrasante responsabilité devant le désordre que vous avez causé ces derniers temps vous accable. La présomption de culpabilité est grande. Votre vie ressemble à une chambre d'ado.

Scorpion

Vous êtes la lumière du zodiaque tant vous resplendissez. Vous êtes heureux de vivre. Un parcours parfois escarpé mais qui se ponctue constamment de moments festifs.

Sagittaire

Vous vous méfiez des " soi-disant " amis qui ne vous veulent que du bien. Pourquoi tant d'ardeur ? trop c'est louche.

Capricorne

Vous revêtez la satire cinglante : vous avez du mal à imaginer que l'on peut faire les choses par désintérêt. Il y a quelque chose qui coince. Ça sent le coup fourré.

Verseau

Tout aurait pu très mal tourner, mais soudain vous vous prenez de passion pour un nouveau travail ou activités. Meilleure des thérapies

Poissons

L'éternelle antienne " c'était mieux avant " vous exaspère au plus haut point. Avec un certain recul, vous progressez et c'est une bonne chose.

