COP21 locale à Rouen : "sensibiliser tout le monde"

Le bilan des premiers mois de la COP21 locale permet d'évaluer les actions menées. "Plus de six mois après, il est temps de faire le point", affirme Pierre Cannet, responsable des Programmes Climat, Énergie et Villes durables du WWF France. "La récente canicule a permis à la population de réaliser qu'il était urgent d'agir." Le partenariat avec WWF est prolongé, ainsi que le travail avec le GIEC local. L'innovation concerne la mise en place d'un conseil d'évaluation de la transition, qui se composera de 23 personnes, dont la première réunion aura lieu à la rentrée, en septembre. L'objectif est d'obtenir des résultats non plus seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs.

Ajuster les moyens d'action pour sensibiliser

L'atelier de la COP21 qui se trouvait dans le centre-ville de Rouen est désormais devenu depuis le 1er juin "Mon p'tit Atelier de la COP21". "Il y avait une très bonne fréquentation, mais nous avons décidé de fermer le lieu pour l'améliorer", affirme Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole Rouen Normandie en charge de l'Environnement. L'objectif est de se rapprocher au maximum de la population pour "sensibiliser tout le monde, et non plus seulement les convaincus". Dès maintenant, chaque mairie pourra proposer et ajuster la sensibilisation pour le développement durable selon sa population. "Ce n'est pas un modèle unique, ce sera différent pour chaque mairie." Un lieu sera choisi, où le flux de passage est le plus important, qui pourra être un hall de mairie ou encore une médiathèque. Par la suite, les mairies pourront organiser des activités "faites-le vous-même", des expositions, ou encore des conférences pour éveiller la conscience écologique des habitants de chaque ville. "Les mairies sont très réceptives", confirme enfin Cyrille Moreau. 38 communes ont déjà pris l'initiative d'éteindre les éclairages nocturnes, pour économiser l'énergie.

