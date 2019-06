Orages dans le Calvados : pas de blessés, mais de gros dégâts

Sur les communes de Lisieux, mais aussi Saint-Désir, le Breuil-en-Auge ou encore Ouilly-le-Vicomte (Calvados), les habitants pataugent dans la boue, depuis les orages de la nuit du lundi 24 au mardi 25 juin 2019. L'eau a atteint une hauteur de 1,5 mètre par endroits. De nombreux sous-sols et rez-de-chaussée d'habitations, de commerces et de bâtiments publics ont été touchés. Les pompiers sont intervenus au moins 200 fois pour des opérations de reconnaissance, nettoyage et pompage des eaux.

Des collégiens évacués au Hom

À Lisieux, 10 personnes ont été évacuées de la résidence privée Malicorne. Les écoles Sainte-Thérèse de Lisieux et Charles Pierre à Saint-Désir ont été fermées.

Sur la commune d'Ablon, une famille a été évacuée par une équipe du sauvetage aquatique (SAV) des pompiers du Calvados, 10 habitations et 5 véhicules ont été endommagés.

Par principe de précaution, 74 élèves et 10 accompagnants adultes du collège Michelet de Lisieux qui étaient en classe verte sur la commune du Hom ont été évacués. Aucun blessé n'est à déplorer.

Cinq jours pour contacter les assurances

Sur les rails, la circulation des trains est suspendue toute la journée sur la ligne Paris-Cherbourg entre les gares de Lisieux et Caen. Des bus sont mis en place, ce qui rallonge les trajets d'environ 30 minutes.

La ville de Lisieux invite les sinistrés à se signaler à la mairie et à demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est le gouvernement qui choisir ou non d'accorder cette reconnaissance aux différentes communes. Les personnes touchées par des inondations ont cinq jours pour contacter leurs assurances.

• Lire aussi. Orages à Lisieux : "Les voitures sont fichues, la cuisine retournée…"

• Lire aussi. Un an après, de nouvelles inondations à Bolbec

• Lire aussi. Violents orages dans l'Orne : 131 interventions





A LIRE AUSSI.

Orage en Seine-Maritime : un immeuble prend feu, frappé par la foudre

Huit morts dans l'incendie d'un immeuble à Paris, piste criminelle privilégiée