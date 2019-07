Carentan a vibré avec Claudio Capeo

Dimanche 7 juillet 2019 a été donné le départ du Tour des Ports de la Manche. Les voiliers rallieront le port de Granville à travers six étapes jusqu'au 12 juillet.

En marge de ce départ, le port de Carentan accueillait le Tour des Ports Music Live Tendance Ouest le samedi 6 juillet 2019.

Pour ce concert, près de 15 000 personnes étaient réunies, afin d'assister aux performances des DJs de Klymax, des chanteurs Hugo Nogam et Adryano, avant d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissement Claudio Capéo.

Après un quart d'heure d'échauffement en compagnie des deux DJs, Hugo Nogam montait sur scène pour présenter ses deux singles, "Moonlight" et un nouveau titre à venir vendredi 12 juillet 2019. Autre exclusivité annoncée par le chanteur, un duo avec Dadju à venir à la rentrée.

Après la douceur d'Hugo Nogam, l'ambiance est montée d'un cran avec Adryano et ses hits caliente. Le petit protégé du Wati B a notamment présenté Alegria et Perdoname, son dernier single.

En fin de soirée, Claudio Capeo a envoûté le port de Carentan avec ses plus grands succès, mais aussi ses derniers hits : Ta Main et Plus Haut, dont l'ambiance de piraterie était de circonstance.

La nuit tombant sur le port de la Manche, Carentan s'est transformé, le temps d'une soirée, en plus grand dancefloor de Normandie. Aux platines, les deux DJs de Klymax et leur dernier single Ain't Nothing Like It. Les deux artistes cumulent plus de 50 millions de streams partout dans le monde.

