Votre hebdomadaire gratuit Tendance Ouest Rouen fête son 400e numéro

Depuis le premier numéro, jeudi 17 mars 2011 jusqu'à aujourd'hui, jeudi 11 juillet 2019, plus de huit années se sont écoulées. Votre hebdomadaire gratuit d'informations Tendance Ouest fête son 400e numéro dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime).

Chaque semaine, votre journal vous propose l'essentiel de l'actualité près de chez vous, aussi bien politique qu'économique, judiciaire que sportive, sans oublier une large sélection d'idées de sorties dans la Métropole. Voici les dix Unes que la rédaction a sélectionnées et qui ont marqué l'histoire du journal.

N°1 : La métamorphose de la rive gauche

En 2011, les quais bas de la rive gauche accueillaient encore un vaste parking. Tendance Ouest présentait alors le projet d'aménagement initié par la maire de l'époque, Valérie Fourneyron. Le but était alors de laisser la place à de la verdure et à créer une vaste promenade telle que les Rouennais la connaissent aujourd'hui.

N°59 : Rouen au sommet de l'État

Quelques jours après l'accession au pouvoir de François Hollande, Rouennais d'origine, votre journal revient sur ces hommes politiques qui sont rentrés au gouvernement : Laurent Fabius, à la tête de l'agglomération, et la maire de Rouen, Valérie Fourneyron.

N°79 : L'incendie du pont Mathilde

Les images sont encore dans la tête de tous les Rouennais. L'incendie qui a embrasé le pont Mathilde en 2012 a entraîné de nombreuses questions sur la traversée des camions dans la ville. Mais, ce drame a aussi bouleversé pendant plusieurs mois le quotidien des Rouennais qui ont compté un pont en moins.

N°90 : Lubrizol, la grande frayeur

Qui se souvient du mercaptan ? Ce gaz très odorant, provenant de l'usine Lubrizol, avait envahi l'atmosphère jusqu'à la région parisienne. Rouen avait alors été au centre de toutes les attentions, l'occasion pour Tendance Ouest de revenir sur cette affaire en détail.

N°244 : Les Dragons, nouveaux rois de France

Votre journal a toujours suivi avec attention les principaux clubs sportifs professionnels. En mars 2016, comme bien d'autres fois depuis, les hockeyeurs rouennais avaient remporté une nouvelle Coupe Magnus. L'occasion de les mettre en valeur à la Une de Tendance Ouest.

N°272 : Thomas Pesquet, direction l'espace

Des gymnases ou des ensembles scolaires en Seine-Maritime portent désormais son nom. Thomas Pesquet avait été mis à l'honneur de Tendance Ouest avant son grand départ pour la Station spatiale internationale. Votre journal sera à nouveau là lorsque l'astronaute normand redécollera pour l'espace.

N°298 : QRM monte en Ligue 2

C'est une joie que Tendance Ouest a partagé avec les joueurs de Quevilly Rouen Métropole. En mai 2017, les footballeurs valident leur montée pour la Ligue 2 après une soirée de folie sur la pelouse du stade Diochon.

N°368 : La mobilisation des gilets jaunes

Plus récemment et encore d'actualité, la mobilisation des gilets jaunes a marqué l'agglomération rouennaise. Tendance Ouest est revenu sur les premiers jours de ce mouvement inédit par sa forme et par son ampleur, notamment au rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray.

N°396 : Dans les coulisses de l'Armada

Tendance Ouest était déjà présent sur les quais pour l'Armada en 2013. Mais l'édition de 2019 a eu une saveur particulière avec la présence de navires exceptionnels comme l'Hermione et un dispositif de sécurité inédit. La rédaction a proposé de se plonger dans les coulisses de l'évènement.

• Lire aussi. Musique : les photos officielles du Tendance Live Granville 2019

• Lire aussi. Chaque jour dans le Hit de la Plage, votre ensemble été Tendance Ouest





A LIRE AUSSI.

Circulation, accès, contrôle : les mesures de sécurité pour l'Armada

Rouen : les artistes s'invitent aussi pendant l'Armada