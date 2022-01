Ils se veulent les gardiens du temple Rouge et Bleu

Entièrement dédié au plus emblématique des clubs normands de football, Esprit Malherbe conte l’actualité du SMC sur un ton décalé, et surtout, plonge au cœur d’une histoire bientôt centenaire. "Notre volonté est de préserver des valeurs mises à mal par le foot business et de fédérer les personnes qui s’intéressent au club, à travers sa riche histoire", résume Laurent Norman.

A lire notamment sur le site, une saga en huit épisodes sur le stade de Venoix, théâtre des performances des Rouge et Bleu de 1913 à 1993. "Nous avons la chance d’avoir accès aux archives du club, grâce aux anciens de Malherbe, ce qui constitue pour nous une source inestimable."



Fédérer autour de valeurs communes

Graphiste, agrégé d’histoire, avocat, traducteur, informaticien, salariés dans l’édition ou la communication, ils profitent de la variété de leur parcours pour abonder un contenu de qualité qui ne manque pas d’apporter une valeur ajoutée à l’univers malherbiste.

"Beaucoup de supporters apprécient la dimension régionale du SMC et il est important que des plate-formes puissent exister pour fédérer les différentes tribunes du stade et les passionnés qui ne vont pas à d’Ornano, estime Frédéric Gai, l’un des blogueurs. Nous cherchons aussi à défendre les valeurs de convivialité et de respect enseignées dans les écoles de football."



Un livre-événement pour le centenaire

En toile de fond, l’équipe d’Esprit Malherbe travaille à la création d’un livre "événement" de 600 pages pour les 100 ans du club célébrés l’an prochain. L’occasion de réhabiliter des joueurs qui ont marqué son histoire, comme Claude Mercier, membre de l’équipe qui fit tomber le grand Stade de Reims en Coupe de France, en 1953.

"Il avait refusé à l’époque de signer en pro dans un autre club, alors même qu’il jouait en équipe de France amateur, parce qu’il souhaitait préserver la stabilité de sa famille", s’émerveille Laurent Norman, fan de Malherbe depuis vingt ans.

Des centaines d’autres anecdotes trouveront leur place dans cette "bible" du Stade Malherbe, qui pourrait devenir La référence historique du club présidé par Jean-François Fortin.

