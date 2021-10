Le-Havre. Nouvelle ligne de tram, autocars… le transport havrais s'élargit

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Le Président de Le Havre Seine Métropole et Maire du Havre Jean-Baptiste Gastinne a dévoilé hier les nouveaux projets de transport pour la communauté urbaine du Havre. Parmi eux : une nouvelle ligne de tram en prévision pour 2024. L'objectif ? "Répondre aux problèmes de mobilité des 54 communes de la Communauté urbaine", a déclaré Jean-Baptiste Gastinne.

Une nouvelle ligne de tram vers Harfleur et Montivilliers

Un nouveau parcours de tramway a été présenté hier soir au conseil communautaire. Ce serait la troisième ligne havraise. Si la soutenabilité financière et la faisabilité technique sont approuvées lors des études à venir, alors ce nouveau tram pourrait être mis en service d'ici 2024. Il desservirait notamment 9 établissements scolaires entre Le Havre, Harfleur et Montivilliers, ainsi que l'hôpital Jacques Monod, les Docks, les quartiers sud et le Stade Océane.

Cette nouvelle ligne de tramway concernerait 55 000 habitants. Le coût total du projet est estimé entre 250 et 310 millions d'euros. La question de la desserte de Sainte-Adresse et de Harfleur pour atteindre l'arrêt du tramway reste en pointillé pour le moment : une navette autonome est évoquée pour la première commune.

Écoutez Jean-Baptiste Gastinne expliquer l'intérêt d'une nouvelle ligne de tramway :

Un renforcement des lignes existantes

Pour continuer dans cette dynamique de déploiement du réseau havrais, plusieurs services de desserte commencent à être renforcés.

• "Mobifil" pour les personnes en situation de handicap : "Mobifil" propose aux personnes handicapées du transport à la demande 7 jours sur 7. Étendu en juin, ce service est désormais disponible au sein de toute l'agglomération, et donc accessible aux 54 communes de Le Havre Seine Métropole.

• "FlexiLiA" pour desservir la zone portuaire : Ce service de desserte de la zone industrialo-portuaire havraise sera déployé à la fin de l'année 2019.

• "Fil'bus" pour se déplacer entre les 54 communes : "Fil'bus", service de transport à la demande pour l'ensemble des 54 communes de la Communauté urbaine sera agrandi début 2020.



Plus d'autocars vers Etretat et Saint Romain de Colbosc

Plusieurs lignes d'autocars vont être remodelées ou créées afin de notamment desservir Saint Romain de Colbosc et Etretat depuis Le Havre. Leur mise en route devrait démarrer à partir de 2020.

