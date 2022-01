Le 3ème opus de Mika sortira à la rentrée 2012 après un single très remarqué et en français "Elle me dit", les spectateurs pourront découvrir quelques inédits de l'album "The Origin of Love".

Mika sera en France en juillet prochain sur les festivals d'Argelès, Nice puis en Seine-Maritime vendredi 20 juillet à Festi'Valasse au Parc EANA de Gruchet-le-Valasse entre Bolbec et Pont-Audemer