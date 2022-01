La chambre de métiers sensibilise les CM1 et CM2 de l'Orne

"Quand je serai grand, je serai plombier, boucher, peintre, ou menuisier !". Ils étaient plus d'une centaine à participer à ce concours. Ils ont été jugés par les visiteurs de la chambre de métiers et ceux qui ont été plébiscités étaient récompensés hier après-midi, mardi 12 juin. A la clé : spectacles, cadeaux, et goûter pour les lauréats !

10 gagnants ont été récompensés. La lauréate est Elodie Boisseau, de l'école de Saint Hilaire le Châtel.

Ecoutez ci-dessous: Régis Chalumeau, président de la chambre de métiers de l'Orne :