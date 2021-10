Caudebec-en-Caux. François Hollande va inaugurer un gymnase à Rives-en-Seine

C'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui inaugurera le nouveau gymnase de Rives-en-Seine (Seine-Maritime) le samedi 6 juillet à 11 heures. C'est sous sa présidence qu'une subvention de 1 170 000 euros avait été accordée par le Ministère des sports. Le projet total a coûté 3 556 509 euros. L'équipement va s'appeler l'Espace sportif Thomas Pesquet. La livraison de ce gymnase complète les équipements sportifs de la commune : dojo, courts de tennis, centre aquatique, club d'aviron et pas de tir à l'arc.

Pratique de plusieurs sports

Les travaux du nouveau gymnase ont débuté fin 2017. Il sera en service à la rentrée de septembre 2019. Il sera possible d'y pratiquer le tir à l'arc, le badminton, le yoga, le full-contact, le basket, la gymnastique ou encore la zumba. Le football pourra également profiter de vestiaires avec douches pour les joueurs et les arbitres, une buanderie, une salle de réunion et des tribunes extérieures. Pour le bon entretien de l'équipement, un agent (gardien) sera embauché à temps complet.

Inauguration de l'Espace sportif Thomas Pesquet - samedi 6 juillet 2019 à 11 heures - Tous les habitants sont cordialement invités à venir assister à la cérémonie.

