Pour son retour, le groupe a déclaré qu'il avait grandi et mûri depuis ses débuts avec "Blonde Comme Moi" et qu'il était temps pour lui de franchir un cap et de faire quelque chose de vraiment diffèrent.

Leur prochain album sera apparemment moins rock car ils utiliseront des sons plus synthétiques. Un album qui portera probablement le nom de "Long Courrier" et qui devrait sortir à l'automne 2012.