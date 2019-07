Feu d'artifice du 14 juillet : modifications de stationnement à Caen

Pour la fête nationale, un feu d'artifice de 15 minutes sera tiré sur le site de la Prairie à Caen (Calvados), le dimanche 14 juillet 2019 à 23h15. Cette année, le thème "75e anniversaire du Débarquement : la liberté, la paix…" se traduira par une dominance de bleu, blanc et rouge.

À cette occasion, de nombreuses modifications de circulation et de stationnement sont prévues. À compter du 12 juillet à partir de 20 heures et jusqu'au 15 juillet à 7 heures, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur le parking de l'hippodrome.

Du 14 juillet à 7 heures jusqu'au 15 juillet à 2 heures, le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les voies suivantes : Cours de Gaulle (des deux côtés), place Foch, rue Arthur le Duc ainsi que sur les parkings situés entre Ladite rue et le cours de Gauller et Gabriel Dupont ainsi que sur les parkings situés entre Ladite rue et le cours de Gauller.

Le stationnement sera également interdit du samedi 14 juillet 18 heures au dimanche 15 juillet à deux heures, le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les voies suivantes :

• avenue Albert Sorel, de la rue Fred Scamaroni à la voie d'accès du centre des Congrès (sauf PMR), ainsi que de la voie d'accès du centre des Congrès au boulevard Yves Guillou, y compris sur le parking du stade nautique (sauf véhicule muni d'un laissez-passer).

• Rue Jean de la Varende sur 30 mètres à partir du Boulevard Yves Guillou.

• Boulevard Yves Guillou, entre le giratoire du Zénith et le boulevard Aristide Briand.

• Boulevard Aristide Briand, du Boulevard Yves Guillou jusqu'au Cours Général De Gaulle (y compris le petit parking).

• Rue Sadi Carnot.

• Rue Daniel Huet, de la rue du Docteur le Rasle jusqu'au boulevard Aristide Briand.

• Cours Général Koenig, sur le parking situé entre la passerelle de l'Orne et la route de Louvigny.



De plus, le stationnement sera interdit du samedi 14 juillet 20 heures au dimanche 15 juillet à deux heures et la circulation des véhicules est interdite sur les voies suivantes :

• boulevard Yves Guillou, au niveau du carrefour formé par la rue Joseph Philippon et la rue du Blanc entre la rue Joseph Philippon et le boulevard Aristride Briand.

• Avenue Albert Sorel, de la rue Fred Scamaroni à la voie d'accès du centre des Congrès (sauf PMR), ainsi que de la voie d'accès du centre des Congrès au boulevard Yves Guillou.

• Rue Jean de la Varende sur 30 mètres à partir du Boulevard Yves Guillou.

• Boulevard Aristide Briand.

• Rue Sadi Carnot.

• Rue Daniel Huet.

• Cours Général De Gaulle.

• Rue Arthur le Duc.

• Rue Paul Toutain (sauf Riverains).

• Pont de Bir-Hakein dans le sens rue Saint Michel vers le Cours de Gaulle.

• Rue Gabriel Dupont.

• Rue Marthe Lerochois, entre la rue Mélingue et la rue Sadi Carnot.

• Boulevard des Baladas.

• Boulevard du Petit Vallerent.

• Viaduc de la Cavée.

• Cours Général Koenig, entre la passerelle de l'Orne et la route de Louvigny (RD 212B).

• Passerelle de l'Orne.

• Rue de l'Arquette, entre la rue Montaigu et la passerelle de l'Orne (sauf riverains).

• Route de Louvigny (RD 212 B), entre le cours Général Koenig et la limite communale.



Attention, en cas de non-respect, les voitures pourront être emmenées à la fourrière.

