Caen-la-mer, lauréate de l'appel à projet "Vélo et territoires"

Pistes cyclables, voie verte, vélolib, la communauté Caen-la mer (Calvados) développe de plus en plus les mobilités douces. Dans ce cadre-là, l'agglomération avait répondu à l'appel à projet "Vélo et territoires" lancé en septembre 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME. L'agglomération caennaise fait partie des 124 lauréats et espère bénéficier d'une aide à hauteur de 70% pour les études sur l'amélioration des franchissements cyclables du boulevard périphérique au niveau d'Hérouville Saint-Clair et de Cormelles-le-Royal. À terme, l'agglomération voudrait réaliser des aménagements cyclables, afin de sécuriser les discontinuités à cet endroit.

Quinze millions d'euros

Au total 15 millions d'euros vont être déployés pour l'ensemble des territoires. L'objectif est de permettre aux différents territoires de développer et anticiper le déploiement du plan vélo présenté le 14 septembre 2018 par Édouard Philippe, dont le but est de tripler la part du vélo dans les déplacements quotidiens des Français, pour atteindre 9 % en 2024.

