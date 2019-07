Travaux à Caen : le périphérique perturbé à partir du 1er Juillet 2019

Des travaux de la partie supérieure de la chaussée du périphérique de Caen (Calvados) auront lieu pendant huit nuits, du 1er au 12 juillet 2019 de 20h30 à 6h00. Ces travaux s'effectueront sur la chaussée extérieure (sens Rennes-Paris) entre les échangeurs n°13 Porte d'Espagne et n°1 Porte de Paris et occasionneront, en fonction de l'avancée du chantier, des fermetures successives aux sorties n°13 Porte d'Espagne, n°14 Cormelles-le-Royal et n°16 Pays d'Auge.

La circulation des usagers de la chaussée extérieure du périphérique Sud, de la RN158, RD229, rue des frères Lumière et de la RD613, sera déviée sur la chaussée intérieure (sens Paris-Rennes) du périphérique pour rejoindre l'échangeur n°1 Porte de Paris.

Il est conseillé aux usagers arrivant de l'A84 ou de la RN13, d'emprunter le Boulevard Périphérique Nord pour rejoindre l'échangeur n°1 Porte de Paris.

• Lire aussi. Nationale 13 : des travaux cet été entre Bayeux et Caen

• Lire aussi. Ports de Normandie : le Brexit favorable au trafic pour l'instant