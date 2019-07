Aquaparcs : où vivre des sensations fortes en maillot de bain ?

• À Dubaï: Le "leap of Faith" d'Atlantis



Voilà sans doute le toboggan le plus célèbre de la planète, sinon le plus osé. On s'élance du haut de neuf étages de cette chute, attraction phare du parc adossé à l'hôtel Atlantis de Dubaï. Au sommet d'une pyramide égyptienne, on glisse les bras croisés dans un tube, qui finit par traverser un espace où nagent des requins. Mieux vaut ouvrir grand les yeux, car avec la vitesse, on peut facilement rater le spectacle...

• À Tenerife (îles Canaries, Adeje)a Tower of Power du Siam Park



La Tower of Power du Siam Park à Tenerife - Getty Images - slava296

Siam Park constitue le plus grand parc aquatique d'Europe. Il accueille ses visiteurs sur le thème de la Thaïlande et de l'Asie. S'il est plébiscité pour sa vague artificielle de trois mètres de haut - la plus grande du monde, le parc est également connu pour son toboggan "Tower of Power". Comme à Dubaï, les baigneurs qui n'ont pas froid aux yeux terminent leur course en traversant un aquarium de requins et de raies. La chute démarre à 28 mètres de haut et peut aller jusqu'à 80 km/h.

• À Bali (Indonésie) Le "Climax" de Waterbom



Sur l'île indonésienne, on fait monter le rythme cardiaque avec ce toboggan construit totalement à la verticale. On s'avance sur une plateforme, tandis qu'un décompte se déclenche. Et lorsque la trappe s'ouvre, c'est le moment de ne pas flancher pour défier les lois de la gravité. Sinon, pour plus de tranquillité, le "constrictor" est un des plus longs toboggans aquatiques du monde.

• À Rio de Janeiro (Brésil): Le "Kilimanjaro" de Aldeia das aguas park resort



La chute est vertigineuse : 50 mètres de haut ! À sa construction en 1999, le toboggan du parc installé à Barra do Pirai, dans l'état de Rio de Janeiro, vole le titre du plus haut toboggan du monde à "l'Insano" du Beach Park près de Fortaleza, homologué par le Guiness record du monde.

• À Venise (Italie, Jesolo): Le "Captain Spacemaker" d'Aqualandia



Près des lagunes vénitiennes, à Jesolo, Aqualandia fait la différence avec un toboggan vertigineux que l'on peut affronter à plusieurs à bord de petits bateaux gonflables. On peut embarquer jusqu'à quatre personnes dans les engins et dévaler le toboggan de 42 mètres de haut. Effet rafraîchissant garanti puisque la vitesse peut avoisiner les 110 km/h.

