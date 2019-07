La mission parlementaire sur l'impact des gilets jaunes vient à Rouen

Quel est l'impact économique du mouvement des gilets jaunes ? C'est notamment pour répondre à cette question qu'une mission parlementaire a été mise en place, présidée par le député Les Républicains Damien Abad. Le co-rapporteur de la mission, le député La République en marche Roland Lescure s'est rendu à Rouen (Seine-Maritime), lundi 1er juillet 2019.

Rencontrer des commerçants

Le but de ce déplacement : rencontrer des représentants de la préfecture, des élus de la ville et des représentants d'associations de commerçants. La délégation s'est également rendue dans plusieurs magasins rouennais qui ont souffert du mouvement des gilets jaunes. "Je souhaitais que l'on aille à la rencontre des gens qui ont souffert.", explique Roland Lescure.

Face à lui, Jérome Vayssade, le gérant du magasin Aux quatre coins de France, installé rue Rollon depuis trois ans. Situé à côté du palais de justice, l'homme était en première ligne lors des manifestations des gilets jaunes le samedi. "L'intervention des CRS et l'usage des gaz lacrymogènes nous ont obligés à fermer dix ou quinze fois le samedi.", raconte-t-il. "Vous avez des clients dont vous êtes responsable donc vous avez un devoir de les protéger."

Ce mouvement a eu des conséquences économiques majeures : "Le samedi, on a fait un dixième du chiffre d'affaires prévu par rapport à la normale". Roland Lescure veut essayer "d'évaluer tout cela, notamment pour des villes comme Rouen qui ont été en première ligne et qui ont particulièrement souffert". Il souhaite que les citoyens "réalisent que, pour une ville de taille moyenne, ça a eu un impact significatif, samedi après samedi, sur le plan économique, social et psychologique".

Faire revenir les clients

Autre objectif affiché par la mission parlementaire : "faire des propositions, idéalement dans la durée, car la crainte c'est qu'on ne retrouve pas les niveaux d'activité qu'il y avait avant", ajoute Roland Lescure. Ce que confirme Jérome Vayssade, qui n'a pas vu de report des visites les autres jours de la semaine. "Avec le mouvement des gilets jaunes et les travaux dans la rue, on est passé à côté des achats d'impulsion."

"Il y a des commerces qui sont repartis comme les restaurants avec le beau temps et surtout l'Armada qui a permis de reparler de Rouen de façon positive.", complète José Ortuzar, vice-président des Vitrines de Rouen, l'association des commerçants qui compte 400 adhérents.

La mission parlementaire rendra son rapport mercredi 17 juillet 2019. Il sera rendu public et envoyé à toutes les personnes qui ont été auditionnées à Rouen comme dans d'autres villes en France.

