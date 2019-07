Tendance Ouest a écrit :

Beauregard : Talisco remplace Snow Patrol

Les organisateurs du festival Beauregard sont parvenus à trouver un nom pour remplacer au pied levé Snow Patrol, contraint d'annuler sa tournée pour raisons de santé. Il s'agit de Talisco, qui se produira sur la scène John le vendredi 5 juillet, "pour un show aux riffs électriques et à la fièvre pop rock" promet le festival. L'occasion d'entendre en live ses tubes Sun, Closer ou Your Wish.

Hier