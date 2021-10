Fécamp. Fécamp : fermeture du pont Gayant pour travaux

Le département de Seine-Maritime réalise du lundi 1er juillet 9 heures au vendredi 5 juillet 2019 18 heures des travaux de génie civil sur le pont Gayant dans le port de Fécamp (Seine-Maritime). Ces travaux préventifs consistent à la découpe du génie civil de la culée Sud, afin d'éviter des blocages de l'ouvrage.

Des déviations

Pendant toute la durée des travaux, le pont restera ouvert au trafic maritime mais sera fermé à la circulation routière et piétonne. Une déviation est mise en place pour les voitures et les poids lourds par le boulevard de la République, la rue du Précieux Sang et l'avenue Jean Lorrain.

