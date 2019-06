Dans la Manche, des prêtres sont formés à lutter contre la pédophilie

C'est une première dans la Manche : le diocèse de Coutances et Avranches (Manche) organisait ce jeudi 27 juin 2019 une journée de formation à la lutte contre la pédophilie, à l'attention des prêtres diacres et laïcs engagés dans l'église.

Plusieurs experts se sont exprimés, comme le procureur de la république de Coutances (Manche), Michel David psychiatre, ou Ségolaine Moog, déléguée pour la lutte contre pédophilie au sein de la conférence des évêques de France.

Cette formation a pour but de mieux sensibiliser et prévenir. Écoutez David Lerouge, prêtre à Saint-Pair-sur-Mer (Manche) :

Pour Mgr Le Boulc'h, Évêque de Coutances et Avranches, il est avant tout nécessaire d'informer, pour mieux prévenir les atteintes aux personnes mineures et ou vulnérables.

Des outils ont été mis à disposition par l'église : une cellule permanente de lutte contre la pédophilie, qui vient amplifier le travail de prévention et de formation dans l'église, et ces cellules locales d'accueil et d'écoute, qui existent dans 71 diocèses. Dans la Manche, elle a été créée en 2016, et est composée de 4 personnes, dont un psychothérapeute et un juriste. Elle offre la possibilité aux personnes victimes d'être entendues. Depuis sa création, cette cellule a reçu deux appels téléphoniques.

