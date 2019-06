À Caen, un prêtre a tenu un registre des victimes civiles de 1944

Des milliers de tonnes de bombe, des quartiers entiers détruits, et environ 2 000 morts et disparues parmi les civils. Le bilan des bombardements de la ville de Caen (Calvados) durant la bataille de Normandie est encore, 75 ans plus tard, dans toutes les mémoires. Durant cette période, le père Jules Lecat de l'Abbaye aux Dames a tenu un registre des victimes de ces largages de bombes.

"Pulvérisé", "disparue"

Sur l'en-tête de ce registre, le prêtre a barré le titre "Première communion" pour y inscrire au dessus "Victimes des bombardements". En dessous suivent les noms de 200 personnes, marqués au stylo à plume d'une écriture appliqué. "On peut imaginer ce qu'a pu être l'horreur de ces bombardements avec ce registre." explique le père Laurent Berthou, curé de la paroisse de la Sainte Trinité de Caen.

La liste des victimes des bombardements s'étale sur plusieurs pages - Charles de Quillacq

Au-delà du nom de famille et de la date du décès, le père Jules Lecat a également consigné les causes de la mort. On peut y lire parfois "pulvérisé" ou "brûlé". Figure aussi la date d'inhumation : "Il peut parfois s'écouler plusieurs mois avant que l'enterrement de la personne ait lieu." indique Laurent Berthou.

Une messe avec les descendants

Le samedi 13 juillet prochain, le père Laurent Berthou rendra hommage à ces innocentes victimes de la libération de Caen : "C'est pour apaiser un peu plus cette cicatrice, ces morts, ce sont des grands-parents, ou même des parents.". Il invite tous les descendants des victimes civiles de la libération de Caen à assister à cette messe : "Si ces descendants sont intéressés, ils peuvent venir se signaler par téléphone."

Messe en hommage aux victimes civiles des bombardements de Caen : Samedi 13 juillet 2019 à 18h en l'église Saint Jean de Caen.

