Le-Havre. [vidéos] Le Havre : la ville en cartons prend (peu à peu) forme

Le moins que l'on puisse dire est que Cités oubliées, l'œuvre d'Olivier Grossetête pour Un été au Havre (Seine-Maritime), est bien éphémère. L'artiste a imaginé la construction d'une quinzaine de bâtiments en carton représentatifs de la ville. Chacun mesurera une quinzaine de mètres de haut minimum.

Le premier, un phare, est sorti de terre mardi 25 juin 2019… mais il n'est pas resté très longtemps debout, puisque vers midi le lendemain, il ressemblait davantage à la Tour de Pise et qu'à 15h30, il était à terre.

Le vent et la pluie ont fait pencher puis tomber le phare. - Noémie Lair

Les rafales de vent ajoutées à la pluie, qui avait déjà fragilisé la base de la structure, ont eu raison du phare.

🎥 On a assisté en direct à l'effondrement de la tour en carton à cause du vent sur la quai Southampton... un avant goût de ce qui nous attend dimanche 📦😊 @UnEteauHavre @LeHavreMetro @LH_LeHavre @_SMA76 pic.twitter.com/JpiHgx65w4 — Le Havre Étretat Tourisme (@lehavreetretat) 26 juin 2019

Un effondrement qui n'a pas entamé la motivation de la trentaine de bénévoles, mais ils ne sont définitivement pas assez nombreux. Si bien que certains attrapent au vol les passants pour demander un coup de main.

Des passants qui sont finalement plutôt contents de participer ou de regarder la construction. Beaucoup sont d'ailleurs venus sur le quai de Southampton spécifiquement pour voir l'œuvre. "On savait qu'il y avait un montage qui se préparait donc on a décidé de faire un tour jusqu'ici.", indique Annie. Idem pour Stéphanie, qui est venue avec sa famille : "On a appris que la construction était en cours et que tout allait être détruit dimanche, donc on s'est dit que c'était le moment d'aller la voir. On voit plein de blocs de cartons et on se demande à quoi ça correspond. Reste à voir la suite !"

Brigitte se réjouit, elle aussi, du projet, "C'est bien de faire des choses nouvelles qu'on ne voit nulle part ailleurs. Pour faire venir du monde, il faut de toute façon que ce soit innovant.". Alors elle est "triste de voir que la tour est tombée". "Je crains qu'il y ait d'autres casses d'ici dimanche.", s'inquiète aussi Régine.

Cet immeuble Perret a vu le jour mercredi. - Noémie Lair

Justement, une œuvre éphémère, est-ce dommage ? Non, au contraire! Selon les visiteurs, cela donne justement envie d'aller la voir rapidement. "De toute façon, si on avait voulu que ça reste, il ne fallait pas que ce soit en cartons !", s'amuse Brigitte.

Les structures sont construites par le haut : les bénévoles n'empilent pas les cartons mais les glissent les uns sous les autres. - Noémie Lair

Cartons après cartons, les structures prennent forme. Mercredi après-midi, on pouvait déjà voir un immeuble Perret, une église et le toit d'un troisième bâtiment.

Tout devra être debout pour l'inauguration samedi. L'œuvre étant éphémère, une déconstruction est prévue dimanche, après un pique-nique, si les éléments ne s'en sont pas déjà chargés.

