Un été au Havre. Cosmo Danchin-Hamard fait entrer les bateaux dans la ville

Cosmo Danchin-Hamard semble être née un crayon à la main. "J'ai toujours dessiné, dès l'âge de 2 ans." Et il semble que dès l'enfance, la native d'Etretat, aujourd'hui âgée de 28 ans, forme son concept. Dans ses œuvres les plus précoces, des mots apparaissent. "Pour moi, ça a toujours été lié. Comme si l'image ne se suffisait pas. J'ajoutais un élément de texte pour être sûre que mon message soit correctement transmis. C'est la base de l'illustration."

L'artiste en herbe a été à bonne école. Sa mère est architecte d'intérieur et coloriste. "Elle a imaginé les couleurs du Tetris du Havre", indique Cosmo. Son père est producteur de musique, historien et grand amateur de BD franco-belge. De quoi nourrir son imaginaire. "Le bagage culturel avec lequel je suis partie a été déterminant. Mais j'ai eu le mérite, avec l'illustration, de transformer ce qui était ma passion en un métier et d'avoir réussi à ancrer mon travail dans une réalité économique tangible, à force d'efforts et d'investissement."

Son premier projet est familial. Elle illustre en 2019 l'histoire pour enfants écrite par son père Le Chat de l'aiguille, livre vendu par le passé dans une librairie d'Etretat. "C'était une façon de me jeter dans le bain. Et d'appréhender le marché littéraire. Et il y avait aussi le plaisir de faire ça avec mon papa."

Le front de mer havrais l'inspire

Au fil des années, Cosmo Danchin-Hamard affine son style. On y retrouve les lignes claires de la BD franco-belge, les aplats de couleurs du pop art. "J'adore Roy Lichtenstein. Ado, je m'amusais à reproduire ses œuvres", explique Cosmo, qui puise aussi, notamment pour son traitement sensuel des femmes, dans des œuvres plus anciennes. "Je m'inspire beaucoup de la peinture préraphaélite et néoclassique." Elle résume : "En fait, mon travail est un peu mash-up !" Difficile enfin de ne pas remarquer la présence dans ses œuvres de paysages maritimes. "Ça, c'est Le Havre. Après 10 ans à Paris, quand je suis revenue ici en 2021 avec mon mari, nous nous sommes installés dans un appartement au Ponant. Pendant cette période, j'ai produit beaucoup d'images maritimes, inspirées du défilé permanent des bateaux."

Ce ballet des embarcations n'a jamais quitté son esprit. L'an passé, elle contacte le directeur artistique d'Un été au Havre Gaël Charbau, avec une idée en tête : "Quand les paquebots quittent le port, la frontière entre la ville et la mer est très floue. Depuis les rues du Havre, on a l'impression que des immeubles bougent. J'avais envie de jouer là-dessus." Elle se voit alors proposer d'habiller les bus de LiA, partenaire de la manifestation.

Ravie, elle conçoit très rapidement des illustrations en hommage à la fonction maritime du Havre. "Il y a en dix : trois porte-conteneurs, trois paquebots de croisière, deux paquebots anciens, une drague et un ferry de la Britanny." Cependant, pas question de renier ses convictions écologistes. Alors, elle plaide l'honnêteté. "L'idée, c'était d'amener dans la ville les bateaux qui existent ici. Des bateaux qui polluent. Leur fumée est représentée. On n'est pas dans le déni. Le Havre est une ville portuaire. Le débat écologique existe, et c'est normal."

Cosmo Danchin-Hamard est enfin particulièrement fière de faire partie de la programmation d'Un été au Havre. "Je ne remercierai jamais assez Gaël [Charbau] pour sa reconnaissance de mon métier." Elle, qui ne se considère pas comme une artiste, voit aujourd'hui ses créations naviguer aux côtés de celle d'artistes plasticiens.