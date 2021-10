Caen. Calvados : un couple jugé pour la mort de son bébé de deux mois

Un homme de 29 ans et une femme de 28 ans sont entendus par la cour d'assises du Calvados, pendant trois jours, à partir de mercredi 26 juin 2019. Ils comparaissent après la mort de leur bébé, âgé de deux mois au moment des faits, en 2016. Le père comparait pour violences habituelles sur un mineur de 15 ans ayant entraîné la mort. Il est jugé également pour violence suivie d'incapacité sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, dans le cadre d'une première enquête, menée entre 2013 et 2015, pour des suspicions de violences sur leur fils aîné.

La mère de l'enfant est, quant à elle, jugée pour non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, ainsi que pour non-assistance à personnes en danger.

Des coups à cause des pleurs

Cette funeste histoire commence le 23 avril 2016, lorsqu'un médecin du CHU de Caen signale la mort d'un bébé au procureur de la République. C'est la mère, constatant que son enfant ne respirait plus, qui avait alerté le SAMU, qui a pris en charge l'enfant. Suite à des radiographies, des hématomes et fractures sont découverts. La femme prétend être tombée dans les escaliers avec son bébé mais le père reconnaît finalement avoir porté des coups au nourrisson à cause de ses pleurs qui le rendaient nerveux, et aussi par jalousie.



Le père encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour le premier chef d'accusation et 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour le second. Sa compagne, elle, risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour non-dénonciation et 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour non-assistance en personne en danger. Le verdict est attendu vendredi 28 juin.

