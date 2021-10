Jardin. Installer un mini-potager

Jardiner n'est pas réservé à ceux qui possèdent un grand terrain. Que vous habitiez en appartement avec balcon ou dans une maison de ville avec un jardinet, il est désormais possible de produire vos propres récoltes en adoptant un petit carré potager.

Alors certes, ce coin de jardin ne nourrira pas votre famille, mais il permettra de prendre du plaisir à jardiner, d'avoir des aromatiques pour agrémenter vos plats et de manger de petites récoltes dont vous serez fiers.

Un engrais

est nécessaire

Selon l'espace dont on dispose, on privilégiera la culture hors sol : en pots, en jardinières ou en carrés surélevés, ces derniers éviteront le mal de dos. Il est possible de construire soi-même son mini-potager avec quelques planches ou de l'acheter tout fait, en kit, prêt à monter. Il existe de nombreux modèles : en bois, en plastique, carré, rectangulaire, à plat ou en escalier... tout dépend de la configuration de votre balcon, terrasse ou jardinet.

Choisissez un bon emplacement avec une exposition au soleil d'au moins 6 heures par jour, pas trop exposé au vent ni à la pluie, et à proximité d'un point d'eau. Il est indispensable de le garnir avec un terreau riche en nutriments, par exemple un terreau spécial légumes. Il faut nourrir la terre qui va beaucoup produire sur une petite surface car les plantes ne peuvent pas aller puiser dans le sol la nourriture dont elles ont besoin. Un engrais est donc nécessaire pour enrichir la terre.

Pensez également à couvrir le fond de billes d'argile pour un meilleur drainage. Un mini-potager demande des arrosages plus fréquents car la terre se dessèche plus vite. Arrosez de préférence le soir pour que l'eau ne s'évapore pas avec la chaleur. Pour bien débuter son mini-potager, il est recommandé de choisir des plantes de culture facile : tomates cerises, aromatiques, salades, mesclun, radis... Évitez les légumes à racines profondes et les cultures trop longues qui occuperont longtemps l'espace. Les herbes fines sont les cultures de prédilection des petits potagers car elles poussent facilement et n'ont pas besoin de beaucoup de profondeur. Elles sont aussi très utiles en cuisine. Misez sur le basilic, la ciboulette, le thym, la coriandre, le persil qui sont des incontournables. Pour optimiser l'espace, mixez les plantes hautes avec les basses : le basilic peut être installé sous les pieds de tomates, les radis peuvent pousser entre les salades. Choisissez des cultures rapides comme les radis de 18 jours ou le mesclun, pour avoir des rotations échelonnées et de la diversité. Jouez aussi sur les associations de légumes et de fleurs pour attirer les pollinisateurs et repousser les nuisibles.

A LIRE AUSSI.

Sur un toit de la RATP, une ferme maraîchère

En hydroponie et aquaponie, le "jardin extraordinaire" de Lucille alimente les grands chefs

Au Bénin, un camp d'entraînement intensif à l'agriculture bio

Face aux défis du temps, le Potager du Roi à Versailles cherche des mécènes

Cinq fruits et légumes par jour...Et des traces de pesticides