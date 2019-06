Près de Rouen, un festival contre le futur contournement Est

Les opposants au futur contournement Est de Rouen ne désarment pas. Le projet autoroutier, une liaison A133-A134, est à l'ordre du jour dans la loi d'Orientation et des mobilités, en discussion à l'Assemblée nationale. Il doit voir le jour d'ici 2022-2023, selon le député LREM de Rouen, Damien Adam.

• Lire aussi : Mobilités : ce que la loi LOM va apporter en Normandie

• Lire aussi : Contournement est de Rouen : les opposants ne désarment pas



Mais les opposants ne l'entendent pas de cette oreille. Samedi 22 et dimanche 23 juin, un collectif d'associations organise le festival Des Noisettes dans l'Engrenage dans le parc du château des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Seine-Maritime) pour rassembler ses troupes.

"L'idée est de se dire que défendre la nature, la qualité de vie des habitants, c'est festif", explique Guillaume Grima de l'association Effet de Serre toi-même. Au programme : concerts, conférences, ateliers de discussion et débats pour prendre le temps de comprendre le projet et ses impacts. "Reformer un piège avec des péages n'est pas la bonne solution", estime le militant qui juge le projet trop coûteux, financièrement et pour l'environnement.

Plus d'intermodalités

Plus qu'une opposition, ces opposants font des contre-propositions pour remédier à l'engorgement de la ville de Rouen. "Le plan d'alternative comprend par exemple la mise en place d'auto-partage, des systèmes qui lient le train et le bus avec des tarifications faibles ou une plus grande place pour le vélo, argumente Guillaume Grima. C'est plus efficace, plus rapide, moins cher pour les habitants et c'est meilleur pour l'environnement."

Des Noisettes dans l'Engrenage, parc du château des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 dès 10h. Entrée à prix libre.

A LIRE AUSSI.

Circulation à Rouen : quelle place pour la voiture ?

Notre-Dame-des-Landes : de l'espoir pour les opposants du contournement Est de Rouen

Contournement Est de Rouen : les opposants toujours mobilisés

Contournement Est à Rouen : des recours bientôt déposés en justice

Région Normandie : trains, lycées, Brexit, les dossiers chauds de 2019