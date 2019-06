Municipales : Jean-Paul Lecoq, officiellement candidat au Havre

Sa candidature ne faisait guère de doute. Elle est désormais officielle. Dans un entretien à Paris Normandie, le député PCF Jean-Paul Lecoq, ancien maire de Gonfreville l'Orcher, annonce qu'il se lance dans la course aux municipales au Havre (Seine-Maritime) au mois de mars prochain. Il souhaite être le candidat "de toute la gauche et, au-delà, de tous les Havrais".

Le député avait préparé le terrain en organisant des réunions avec les différentes composantes des forces de gauche pour tenter de rassembler. "Le parti radical de gauche et le NPA ont décliné. Génération, le PCF, Décroissance Le Havre, les élus de groupe 'Pour une nouvelle gauche au Havre' ont dit oui. Le PS, La France insoumise et les Verts n'ont pas encore pris de décision", assure l'élu au quotidien normand.

Les transports publics gratuits

Jean-Paul Lecoq précise également qu'il ne se présentera pas sous l'étiquette du parti communiste et qu'il espère un rassemblement le plus large possible autour de son programme, qu'il décline en trois priorités : l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique.

Parmi ses propositions fortes, le député assure qu'il souhaite mettre en place "la gratuité des transports publics".

