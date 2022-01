Le-Havre. Le Havre : Jean-Baptiste Gastinne tente de gérer l'après Luc Lemonnier

Début de conseil municipal tendu lundi 25 mars 2019 au Havre (Seine-Maritime). Le premier conseil municipal après la démission de Luc Lemonnier, le maire, empêtré dans une affaire de sextos. Jean-Baptiste Gastinne, son premier adjoint, assure l'intérim.

Il n'a pas éludé ce dossier. " Aucun ne peut nier qu'il a été troublé voire choqué " a commencé par déclarer l'élu. Il dit penser aux conséquences dramatiques pour les femmes concernées et leurs porches. Mais pour Jean-Baptiste Gastinne cette affaire doit rester du domaine du privé.

Se remettre au travail

Le premier adjoint du maire du Havre veut se remettre au travail au plus vite. Samedi 30 mars un conseil municipal extraordinaire doit élire un nouveau maire. Jean-Baptiste Gastinne est candidat. Ce sera certainement le seul de la majorité. Il reste un an avant de nouvelles élections municipales et Jean-Baptiste Gastinne n'a pas l'intention de faire de la figuration.

Une opposition interloquée par le silence

Nathalie Nail (PC)

L'élue estime que la justice devra faire toute la lumière sur cette affaire, y compris sur ceux qui savaient.

Muriel De Vrièse (Pour une nouvelle gauche au Havre)

L'élue s'est dite choquée par l'omerta et le comportement de l'ancien maire. Elle dénonce le silence général.

Damien Lenoir (Le Havre Bleu Marine)

L'élu a tenu à saluer le travail du maire Luc Lemonnier pour la ville même s'il n'était pas toujours d'accord avec ses décisions. Pour lui, il faut laisser faire la justice.

