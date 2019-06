Votre horoscope signe par signe du lundi 24 juin

Tendance Ouest a écrit :

Football : Cédric Hengbart retrouve le SM Caen sur la formation

Plus de dix ans après avoir quitté le club normand et deux ans après avoir terminé sa carrière professionnelle de joueur à Malte, Cédric Hengbart revient au Stade Malherbe Caen (Calvados) pour la saison 2019/2020. Il sera l'adjoint de Mathieu Ballon sur le coaching des U17 nationaux et passera ses diplômes d'entraîneur en parallèle.

Le 20/06/2019