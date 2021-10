Le-Havre. Un été au Havre : derniers jours pour construire la ville en cartons !

Des dizaines de milliers de cartons sont entreposés dans le Carré des Docks du Havre (Seine-Maritime) depuis le début du mois de juin 2019 dans le cadre d'Un été au Havre. Tout autour, une dizaine de personnes s'affairent à couper, plier, scotcher. Un peu plus loin, certaines piles de cartons prennent déjà la forme de parties d'immeuble.

Toutes les personnes présentent sont des chefs d'ateliers ou des bénévoles et travaillent sur l'œuvre éphémère Cités oubliées de l'artiste Olivier Grossetête. Elle consiste en la reproduction en cartons d'une quinzaine de bâtiments emblématiques du Havre, l'église Saint-Joseph, la mairie, les immeubles Perret ou encore un phare. Chacun fera une quinzaine de mètres de haut minimum.

Certaines pièces commencent à prendre forme. Est-ce une partie du phare ? - Noémie Lair

Afin de construire ces bâtiments, l'artiste et son équipe ont besoin de volontaires. Des ateliers sont ainsi mis en place jusqu'au jeudi 20 juin au Centre commercial Le Grand Cap et jusqu'au vendredi 21 juin au Carré des Docks (des ateliers ont aussi eu lieu au Centre culturel La Forge à Harfleur).

Besoin de volontaires supplémentaires

Mais il manque du monde pour aider à la construction ! Une dizaine de personnes seulement se rendent dans les ateliers en moyenne chaque jour.

Pourtant, "c'est très sympathique et facile" d'après Sylvie Lachèvre. C'est la deuxième fois que cette bénévole participe à un atelier et ce, avec une dizaine d'autres membres de son association. Elles s'activent pour empiler les cartons et construire le plus de pièces possible. Il suffit de bien suivre les instructions des chefs d'ateliers et de se lancer expliquent-elles !

"Il faut 4-5 jours d'atelier pour faire une structure" Impossible de lire le son.

De la main-d'œuvre sera aussi nécessaire pour installer les structures sur le quai de Southampton à partir du mardi 25 juin et… pour démolir cette œuvre éphémère dès le dimanche suivant ! À moins que la météo ne soit plus rapide que l'Homme pour cette dernière partie et ait raison des cartons !

Une quinzaine de bâtiments, pour la plupart havrais, vont être construits. Il faudra entre 1 200 et 2 000 cartons pour créer chacun d'eux. - Noémie Lair

Informations et inscriptions aux ateliers : associationmarc@gmail.com - 07 69 60 07 28