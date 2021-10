Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 22 juin

BÉLIER

Vous n'engendrerez pas la mélancolie d'autant que la journée vous permettra de rencontrer des personnes amusantes ou des situations cocasses.

TAUREAU

Les astres vous réservent quelques bonnes surprises. Si vous êtes un peu seul en ce moment, cupidon pourrait vous faire un clin d'œil.

GÉMEAUX

Ne vous attardez pas sur des sujets futiles et sans importance. L'essentiel doit être le seul objet de préoccupation.

CANCER

Parfois la grogne monte en vous sans parfois savoir pourquoi ! là aujourd'hui vous le saurez ! on viendra constamment vous empoisonner la vie. Vous avez mieux à faire.

LION

C'est un peu le désordre dans votre vie. Si vous êtes à la recherche de votre moitié attention de ne pas miser sur un mauvais cheval.

VIERGE

Partagez votre joie de vivre avec ceux qui hélas n'en sont pas encore là. L'optimisme est aussi contagieux.

BALANCE

Je vous rappelle qu'aujourd'hui vénus fait de vous un véritable élu ! ce n'est pas le moment de jouer les mufles et les indifférents. Dosez-vous habilement ! faire la comédie n'est pas non plus une solution.

SCORPION

Vous serez conciliant avec ceux qui partagent surtout votre cause. Votre mérite sera relatif.

SAGITTAIRE

On vous a donné quelques conseils ces derniers jours qu'il serait du meilleur effet de mettre en pratique.

CAPRICORNE

Allez jusqu'au bout de vos rêves pourquoi pas toutefois prenez garde à l'addition d'addictions pouvant vous mettre en situation de vulnérabilité.

VERSEAU

Avancer en solo ! Voilà ce qu'il vous conviendra au mieux aujourd'hui. Difficile de collaborer avec vous aujourd'hui.

POISSONS

Vous êtes sensible à tous les petits mots gentils et attitudes sympathiques à votre endroit. Pourquoi le nier ?