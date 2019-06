Caen : le chantier de la MJC Venoix en retard d'un trimestre

Les premiers coups de pelleteuse devaient être donnés en avril 2019 et la première pierre posée ce mois-ci. La construction de la future MJC Venoix à Caen (Calvados) va finalement prendre un peu plus de temps que prévu. "On a eu un appel d'offres infructueux sur la partie gros œuvre." explique Joël Bruneau, le maire de Caen.

Des entreprises locales déjà partantes

Ce projet de 3,8 millions d'euros, financé à hauteur de 1,6 million d'euros sur l'année 2019, prend donc un retard d'un trimestre bien que "Certaines entreprises nous ont déjà assuré qu'elles seraient en mesure de répondre à l'appel d'offres en septembre 2019.", se rassure le maire.

Pour quelles conséquences ? "L'actuelle MJC va être contrainte de continuer à utiliser la maison de quartier de Venoix. On n'a pas le choix de s'adapter aux disponibilités des entreprises.".

Excepté le gros œuvre, qui est indispensable pour débuter les travaux d'un bâtiment, une dizaine d'entreprises locales participeront au projet. À l'origine, la livraison du bâtiment est prévue pour juillet 2020, afin d'être opérationnel à la rentrée qui suit. À voir si les délais seront tenus malgré cette première étape pour le moins timide.

