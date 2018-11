La MJC Venoix réunie sur un seul site en 2020

Actuellement située sur quatre sites différents, la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Venoix disposera bientôt d'un nouvel écrin, où toutes les activités pourront être regroupées. "C'était attendu depuis plus de 20 ans" (Calvados), explique Aristide Olivier, l'adjoint en charge des sports et de la jeunesse à la ville de Caen, qui est venu le confirmer aux habitants lors d'une réunion publique devant 150 personnes à la maison de quartier de Venoix. "C'est important pour la visibilité du quartier".

Début des travaux fin novembre

Le nouveau bâtiment verra le jour rue du Maréchal-Gallieni, à la place du restaurant Les Cyclades, dont la démolition doit débuter à la fin du mois de novembre et se terminer en janvier 2019. L'un des sites actuels, situé juste derrière le restaurant, sera démoli. "Les premiers coups de pelleteuses seront donnés en mai 2019 et la livraison est prévue en juillet 2020, pour que tout soit prêt à la rentrée de septembre", poursuit Aristide Olivier.

Le coût des travaux est estimé à 3,8 millions d'euros. La ville de Caen a choisi de confier ce projet à un cabinet d'architectes de Vannes, Studio 02. "C'est un beau bâtiment pour un lieu d'échange et de dialogue", estime l'adjoint en charge des sports et de la jeunesse. "C'est un vrai projet pour les associations. Elles auront un outil qui leur permettra d'envisager un développement".

De la place sera ainsi libérée à la maison de quartier de Venoix, où se tenaient certaines activités de la MJC, et qui pourra désormais accueillir de nouvelles associations.