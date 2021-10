Rouen. Près de Rouen, la dispute entre les deux frères dégénère

Le 4 juin 2019, les services de police sont requis pour intervenir au domicile du prévenu à Saint-Étienne-du-Rouvray. Celui-ci et son demi-frère ont passé la soirée ensemble. Un différend entre les deux hommes tourne bientôt à l'altercation, l'alcool aidant.

Les policiers entendent la victime, qui tient des propos cohérents et qui explique que le mis en cause a soudain sorti un fusil, chargé de deux cartouches, dont il le menace en plaçant le canon de l'arme sous son menton. Aux dires de la victime, la menace a été répétée plusieurs fois. Le prévenu est interpellé sur place et une perquisition est menée à son domicile au cours de laquelle on trouve plusieurs armes à feu, cachées dans un cagibi. L'exploitation des informations contenues dans son téléphone portable montre, en outre, des messages menaçants envoyés à la victime. À la barre, le mis en cause déclare que ce différend portait sur le choix de l'alcool appelé à être consommé ce soir-là.

Un casier parlant

Pauvre motif pour en arriver à ce délit, fait remarquer le procureur de la République. À la vue du casier judiciaire du prévenu, portant six mentions pour menaces avec armes, il déclare : "en dépit des remords, les faits délictuels se multiplient". Le prévenu, quant à lui, reconnaît ses propos violents, mais persiste à nier avoir menacé de mort. La victime obtiendra néanmoins deux jours d'incapacité temporaire de travail à la suite d'un examen médical qui constatera des traces de sang sur son cou.

La défense du prévenu maintient que "dans cette affaire, on se trompe de prévenu". À l'audience du vendredi 7 juin 2019, le tribunal déclare le prévenu coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de quatre mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 18 mois.

