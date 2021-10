Rouen. Près de Rouen, il est condamné pour harcèlement et menaces

La victime est à son domicile à Saint-Étienne-du-Rouvray avec sa fille quand on sonne à la porte. C'est son ex-conjoint qui se manifeste, une fois de plus. Comme souvent, il est très alcoolisé et n'accepte pas la situation qui voit le couple séparé. Il menace de brûler la voiture de son ex-conjointe. Il s'agit là d'une attitude récurrente de Rafik Jeribi, 37 ans, qui joue régulièrement du harcèlement et de la menace. Cette fois-ci, la victime se rend au commissariat pour déposer une main courante. Les policiers interviennent sur les lieux en fin d'après midi, le 2 septembre 2018. Entendu, le prévenu conteste les faits, y compris ceux qui l'ont vu dégrader du mobilier chez la plaignante.

Il menace de mort

Une enquête de voisinage révèle que plusieurs témoins confirment le harcèlement du prévenu à l'encontre de son ex-compagne et les mains courantes déposées par celle-ci depuis des années. La victime, quant à elle, est particulièrement affectée par les menaces de mort lancées par le mis en cause à l'encontre de sa fille, laquelle a peur de le rencontrer sur le chemin de l'école. 15 mentions figurent à son casier judiciaire, pour violences avec arme, essentiellement. Pour la partie civile, "la responsabilité est totale dans les faits énoncés" et le procureur de la République retient que "la récurrence des faits rend la vie impossible". Absent à la barre à l'audience du vendredi 14 juin 2019, le prévenu se voit déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une peine de huit mois de prison, dont quatre assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 24 mois.

