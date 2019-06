Votre horoscope signe par signe du mardi 18 juin

Bélier

Vous avez l'impression d'être au début d'une aventure pleine de rebondissements et d'émotions. Soyez prudent vous avez tendance à vous emballer un peu trop vite.

Taureau

Journée sous le signe de la joie de vivre. Dans la vie, " faut pas s'en faire " ? le vent tourne toujours vers un mieux tôt ou tard. Prenez donc de l'avance.

Gémeaux

Les lignes du destin s'écrivent parfois… Naissance, annonces de rebondissements. En tout cas rien de négatif. Tout va dans la bonne voie.

Cancer

Vous aurez quelques reproches constructifs à faire. Ce sera assez difficile de ne pas heurter qui que ce soit et surtout les susceptibilités.

Lion

Vous aurez des difficultés, voire l'incapacité à mesurer l'étendue des dégâts d'une catastrophe dans le cadre du travail. Les abcès auront été durs à percer.

Vierge

Le plus important aujourd'hui sera de trouver quelques moyens pour améliorer votre vie affective et rendre toujours plus heureux l'autre.

Balance

Vous avez décidé de tourner la page concernant quelques traumatismes d'enfance. Non pas oublier mais décider de vivre mieux avec ses égratignures.

Scorpion

Les relations fusionnelles pas trop pour vous. Vous aimez bien rester indépendant sans trop personne sur le râble. Liberté, liberté chérie.

Sagittaire

Vous serez un singulier mélange des genres. Votre maturité rime aussi curieusement avec insouciance. Toujours loin de la caricature, vous menez votre barque.

Capricorne

Vous rechercherez parfois assez maladroitement votre place sans y croire. Vous sentant peu ou mal soutenu. Rien n'est jamais perdu. Croyez-moi.

Verseau

Peut-être quelques problèmes de couple car incapables de communiquer, de s'écouter et de se comprendre alors que l'essentiel est là : vous vous aimez.

Poissons

Vous prendrez définitivement le parti de sourire vis-à-vis les rumeurs de toute sorte à votre égard. La bave du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe.