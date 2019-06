Le château musée de Martainville fête les métiers du patrimoine

Comme chaque année, le parc du château musée de Martainville (Seine-Maritime) accueille de nombreux artisans : designer high-tech, dentellière, créateur carton, fileur et graveur de verre ou encore tailleurs de pierre. Caroline Louet conservateur du château musée, nous parle de cette manifestation qui vise à promouvoir le savoir-faire normand :

Comment a évolué la fête des métiers du patrimoine ?

Caroline Louet : "C'est une manifestation qui fête cette année ses dix ans, elle fait écho aux collections du musée dédiées aux arts et traditions de Normandie. Au départ il s'agissait juste de présenter des savoir-faire traditionnels au cours d'une après-midi, mais devant le succès de cet évènement, nous avons décidé, depuis 2016, de consacrer une journée complète aux métiers d'arts. Les années précédentes, nous avions orienté cette rencontre en fonction des expositions temporaires : sur les arts du feu à l'occasion de l'exposition sur le verre ou sur le bâti normand lors de notre exposition sur la maison normande. Mais cette année, même si nous avons choisi pour thème le numérique, nous voulons donner à voir une multitude de savoir-faire traditionnels."

Quelle est l'originalité de l'événement ?

"C'est un rendez-vous vraiment festif, familial et populaire que nous proposons, pour découvrir les savoir-faire traditionnels et l'évolution de ceux-ci grâce à l'outil numérique. Le parc du château accueille les stands d'une quinzaine d'artisans venus faire des démonstrations, mais on peut aussi monter à bord d'un ballon captif pour jouir d'une vue imprenable sur le château en réservant sur place pour 10€, une ascension de 10 minutes. L'accès à la manifestation ne coûte que 5€, car il est important pour nous que cet événement reste accessible pour toutes les bourses, et la visite du musée est bien sûr incluse dans ce prix."

Quels sont les métiers que nous pourrons découvrir à cette occasion ?

"Avec pour thème le numérique, nous voulons établir les liens entre traditions et modernité, montrer dans quelle mesure les outils ancestraux restent d'actualité et comment ils peuvent aussi être combinés avec ou remplacés par les nouvelles technologies. Pour cela, de nombreux artisans viennent faire des démonstrations dans le parc tout au long de la journée. Parmi les 15 artisans normands présents, certains ont déjà participé à l'événement, comme Arnaud Delandemare, maître verrier vitrailliste, et Francis Lefevre, souffleur de verre au chalumeau, ou le staffeur Hubert Huray, mais on découvre aussi des techniques et des supports vraiment originaux, comme les luminaires en carton découpés de Maria Galateau ou les luminaires en matériaux PVC produit de A à Z par assistance numérique d'Arturas Sargaitis."

Les visiteurs peuvent-ils tester certaines techniques de production ?

"Oui, des ateliers sont organisés en flux continus pour s'essayer à ces techniques. Francis Lefevre, souffleur de verre au chalumeau, invite les visiteurs à réaliser de petits animaux en verre et Marie-Hélène Masui encadre un atelier de création de pendentif en porcelaine. En parallèle, les services du public du château musée proposent des ateliers ludiques accessibles aux enfants dès 6 ans en lien avec les collections : un atelier de vitrail, de raku pour faire une plaque en céramique avec l'emblème stylisé du château ou une initiation à la céramique pour concevoir une marque à beurre. Bien sûr on pourra repartir avec sa production !"

Dimanche 23 juin de 10h à 18h30 au château musée de Martainville. De 0 à 5€. Tél. 02 35 23 44 70

