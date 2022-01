Tennis de Table : 10 ans et 2 nouvelles médailles pour Dorian Zheng

Le fils de Yuan Zheng, qui fut parmi les meilleures pongistes de la planète et qui connut une très longue carrière professionnelle en France, a décroché deux podiums aux championnats de France benjamins, du 1er au 3 juin à Montceau-les-Mines. Il a atteint la demi-finale en simple, battu en quatre sets par le Tourangeau Lilian Bardet, et la finale en double (défaite en trois sets).

Futur pro

"C'est un très bon résultat car Dorian est seulement benjamin première année", précise l'entraîneur principal du Caen TTC, son club, Xavier Renouvin. Dorian Zheng, qui passe tous ses étés en Chine, a un avenir des plus prometteurs. "C'est un futur professionnel et un futur joueur de l'équipe de France, estime son coach Frédéric Pille. C'est quelque chose qu'on peut rarement dire à cet âge-là, et effectivement il peut y avoir des aléas, mais la voie est toute tracée."