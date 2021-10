Caen. Carburant écologique : une station de gaz naturel liquéfié à Carpiquet

Le 20 mai 2019, la première station du Calvados de Gaz naturel liquéfié a été mise en service. Cette station du groupe Naturgy, multinationale en énergie, est placée sur le site du transporteur Malherbe à Carpiquet (Calvados), afin d'alimenter ses camions. En effet, Le GNL peut-être utilisé comme carburant et réduirait de 80% les émissions d'azote et de 15% celles de CO2 "Personnellement, je suis très attaché à l'écologie et aux énergies renouvelables, c'était naturel pour moi d'utiliser des camions qui puissent rouler au gaz, à la condition que ce soit viable économiquement.", explique Alain Samson, PDG de Malherbe.

Le GNL, Carburant du futur

Aujourd'hui, l'entreprise Malherbe dispose de 20 véhicules adaptés au GNL. "Les camions électriques ne seraient pas assez puissants pour transporter des tonnes. Le GNL est la bonne solution.". Avec une autonomie semblable au Diesel, l'utilisation de GNL se développe de plus en plus dans le pays. "Il y a un an, 10 stations étaient installées en France, aujourd'hui il y en a 29", ajoute Rémi Lemoine, Responsable Véhicules Energies alternatives pour Volvo Trucks France.

D'ici 2020 le groupe Naturgy a déjà prévu l'ouverture d'une station vers Dunkerque, puis deux autres dans les années à venir. "Il y a encore 5 ans, il n'y avait aucun poids lourd utilisant ce système. Puis les constructeurs ont commencé à développer des modèles adaptés et la demande a commencé à apparaitre.", déclare Manuel Cabanillas, Directeur général de Naturgy en France. Pour l'instant très peu de modèles de véhicules pour particulier sont adaptés au gaz en France, mais cela commence à se développer, avec notamment la marque Seat, qui commercialise une voiture fonctionnant au GNL.

