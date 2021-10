Condé-sur-Sarthe. Condé-sur-Sarthe : qui est Francis Dorffer, le preneur d'otages de la prison ?

À 21h30, mardi 11 juin 2019, une prise d'otages est toujours en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon (Orne).

• Lire aussi. Normandie : prise d'otages en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe



Un détenu retient deux surveillants pénitentiaires. Selon l'AFP, le preneur d'otages est Francis Dorffer. Un détenu "coutumier du fait" d'après Emmanuel Baudin, secrétaire régional FO pénitentiaire.

Selon nos confrères de L'Est républicain, l'homme est même "recordman de France des prises d'otage en prison" et a été condamné à dix ans de prison par la cour d'assises de Versailles pour deux prises d'otage en prison, à Paris et Poissy.

Francis Dorffer réclame son transfert dans une prison plus proche de sa famille, dans l'Est de la France.

