La Poterne, dans le quartier du Vaugeux

L’établissement est situé dans une magnifique demeure à colombages. Si l’entrée est quelque peu difficile à trouver, les têtes d’animaux empaillés qui ornent les murs sont tout simplement grandioses. L’ambiance est feutrée et les chaises lie-de-vin participent encore à la majestuosité du restaurant. A la carte le midi, deux formules. La première à 11€ comprend un plat du jour et un dessert. La seconde à 14,50€ vous offre une entrée en plus.

Ce jour-là, pièce de boeuf sauce au poivre, jambon à l’os grillé, veau marengo et salade de chèvre chaud sont proposés en plat du jour. En entrée, possibilité est notamment offerte de déguster une terrine de foie de volailles aux pruneaux ou encore des filets de harengs fumés. J’opte plutôt pour un plat en direct : la pièce de boeuf.



Un dessert savoureux

Les frites sont maison. La sauce au poivre particulièrement relevée. Ce n’est pas pour me déplaire ! En dessert, j’hésite entre un fromage blanc et son coulis de cerises, un café gourmand “servi avec une mousse au chocolat et une crème brûlée”, précise le serveur, ou un croquant de chocolat et sa crème anglaise. Cette dernière option obtient finalement mes faveurs. Avec raison. C’est savoureux.



Pratique. La Poterne 9, rue du Vaugueux. Tél. 02 31 93 57 46.