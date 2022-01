Les Décalés du Bocage sont de retour avec un nouvel EP

Le 15 juin 2012 les Décalés sortiront "Produits Du Terroir" un EP sur la Normandie agrémenté de titres de tous styles et de vidéos déjantées.



Ils repartiront sur la route dès septembre pour défendre cette galette normande et compte sur vous pour les accueillir.



L'EP "Produits du Terroir" comportera 4 titres inédits et complètement décalés sur la Normandie dont "Y'a De La Pluie", "Les Amants Du Mont", "Produit Du Terroir" et "West Coast" mais aussi des vidéos avec le premier clip officiel fait par les fans du groupe, un petit documentaire sur le groupe et quelques bonus.



Cet EP a été enregistré, mixé et masterisé en avril 2012 au Studio Pick'Up à Caen par Olivier Legoupil. Une journée d'enregistrement était offerte par Tendance Ouest et le Conseil général de La Manche après leur victoire à l'E-tremplin Tendance Ouest 2011.