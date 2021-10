Le-Havre. Voile : finale de la Normandie Cup

La Normandie Cup 2019 se termine. Le Havre (Seine-Maritime) accueille cette compétition de la Ligue de voile de Normandie depuis le 3 juin. Lundi 10 juin 2019 marque la fin de ce rendez-vous. La finale WIM Series se disputera dans l'avant-port du Havre entre 14 heures et 16 heures. De quoi assurer le spectacle pour le public.

Women's International Match Racing

Huit équipages féminins sont inscrits pour ces WIM Series : Women's International Match Racing. L'étape du Havre marque le lancement de cette saison. Pauline Courtois et son équipage, n°1 mondial féminin de match racing, sont encore embattus sur la compétition.

La skippeuse semble être en mesure de conserver la tête : "On a pris beaucoup de plaisir à naviguer dans ces conditions-là. On a gagné tous nos matchs, c'est toujours bien de commencer le championnat de cette manière. On va continuer comme ça et rester concentrée sur la suite pour essayer de remporter pour la troisième fois d'affilée les WIMS. Ce serait une première dans l'histoire du circuit."

