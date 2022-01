La loge de Guns N' Roses combriolée à Bercy

Hier soir, mardi 4 juin, le chanteur et son groupe Guns N' Roses étaient réunis sur la scène du Palais Omnisports de Paris Bercy pour le premier concert de leur tournée française, annoncée en février dernier. Après cette première date parisienne, la tournée emmènera le groupe américain à Lyon le 10 juin, à Strasbourg le 11, à Toulouse le 14 et à Montpellier le 19.

Le groupe Shaka Ponk a assuré la première partie hier et c'est le groupe No One is Innocent qui assurera les premières parties en province.